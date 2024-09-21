Заместитель губернатора Тюменской области покинул пост по просьбе Моора

Один из заместителей губернатора Тюменской области покинул пост. Речь идет об Эдуарде Бакиеве, который также являлся руководителем представительства правительства Тюменской области в органах государственной власти.
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