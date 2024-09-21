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Заместитель губернатора Тюменской области покинул пост по просьбе Моора

Заместитель губернатора Тюменской области покинул пост по просьбе Моора

Один из заместителей губернатора Тюменской области покинул пост. Речь идет об Эдуарде Бакиеве, который также являлся руководителем представительства правительства Тюменской области в органах государственной власти.

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