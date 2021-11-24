Довольная Леся Никитюк засветилась в Италии с импозантным мужчиной-"президентом": "Уже несколько лет..."

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк нечасто рассказывает о своей личной жизни, а появляясь в компании разных мужчин, она вызывает слухи о романах с ними - на новом видео в соцсети звезда снялась с мужчиной, но сразу раскрыла причину.