Грузинский оппозиционный канал «Мтавари архи» сообщил об ограничении вещания

ТБИЛИСИ, 15 февраля. /ТАСС/. Грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари архи» сообщил, что не может транслировать выпуски новостей и другие программы, выходящие в прямом эфире, из-за финансовых ограничений со стороны сооснователя Зазы Окуашвили.