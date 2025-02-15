Грузинский оппозиционный канал «Мтавари архи» сообщил об ограничении вещания

ТБИЛИСИ, 15 февраля. /ТАСС/. Грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари архи» сообщил, что не может транслировать выпуски новостей и другие программы, выходящие в прямом эфире, из-за финансовых ограничений со стороны сооснователя Зазы Окуашвили.
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