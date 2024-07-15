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Современные «Дети лейтенанта Шмидта»

Современные «Дети лейтенанта Шмидта»

или откуда появилась племянница Андрея Белоусова Американский блогер Наталья Вертинская обратилась к министру обороны России Андрею Белоусову.

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