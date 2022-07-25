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Баринов о том, кто в «Локо» способен закрыть Клаудиньо: «Я. Если меня поставят играть персонально – закрою»

Дмитрий Баринов заявил, что готов сыграть персонально против Клаудиньо из «Зенита». – То, как начался чемпионат, убеждает вас, что «Зенит» непобедим? – Давайте посмотрим хотя бы после первого круга.

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