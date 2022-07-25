Баринов о том, кто в «Локо» способен закрыть Клаудиньо: «Я. Если меня поставят играть персонально – закрою»

Дмитрий Баринов заявил, что готов сыграть персонально против Клаудиньо из «Зенита». – То, как начался чемпионат, убеждает вас, что «Зенит» непобедим? – Давайте посмотрим хотя бы после первого круга.
Популярные статьи
- Тренер женской сборной Италии: «Был приятно удивлен уровнем подготовки команды. Есть база, позволяющая сразу приступить к оттачиванию физической и стрелковой составляющих»
- Юлия Ступак: «Тем, кто шлет мне гневные сообщения, говоря, что мы больше никогда не сможем выступать на международной арене – тройная порция любви»
Свежие комментарии