В Коломне обнаружен крупнейший клад русских монет XV века

Подмосковная экспедиция Института археологии РАН при спасательных раскопках в историческом центре Коломны обнаружила клад из более чем 2,6 тысячи серебряных монет XV века, спрятанных в глиняном кувшине местного производства.
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