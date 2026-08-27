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В Коломне обнаружен крупнейший клад русских монет XV века

В Коломне обнаружен крупнейший клад русских монет XV века

Подмосковная экспедиция Института археологии РАН при спасательных раскопках в историческом центре Коломны обнаружила клад из более чем 2,6 тысячи серебряных монет XV века, спрятанных в глиняном кувшине местного производства.

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