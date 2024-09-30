В Израиле узнали об одобрении следующей фазы операции в Ливане

Военно-политический кабинет Израиля одобрил следующую фазу операции в Ливане, сообщил Ynet. В ходе обсуждения министры также «выразили протест» против утечек, который появились с американской стороны касательно планов Израиля.
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