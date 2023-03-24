Военное обозрение

3 373 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алина Белова
    Надо же родиться  такой  мразью  ...Зеленский пожалов...
  • Константин Котельников
    Полагаю в нашем ГШ еще есть вменяемые генералы, наверняка ведётся разведка, и что бы там хахлявые ципсошники не распр...Военкоры назвали ...
  • Василий Садайло
    С такими всадниками как Медведев апокалипсис просто неизбежен, поэтому его надо держать подальше от реальной власти.«Всадники апокали...

Подрыв «Северного потока». Одна из версий

Подрыв «Северного потока». Одна из версий

Подводная лодка ВМФ СССР БС-486 проект 940 («Ленок») В ночь на 26 сентября 2022 года в акватории Балтийского моря на сравнительно небольшом удалении от острова Борнхольм (Дания) пока ещё «неустановленными лицами» произведён подрыв трёх из четырёх существующих линий газопровода «Северный поток».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх