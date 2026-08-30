Усатый предсказал досрочные выборы в Молдавии в следующем году

Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый прогнозирует досрочные выборы в Молдавии в следующем году. Ожидание связано с назначением Василия Тофана новым премьером, которому предстоит реализовать непопулярные реформы после отставки Александра Мунтяну.
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