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Царьград

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Усатый предсказал досрочные выборы в Молдавии в следующем году

Усатый предсказал досрочные выборы в Молдавии в следующем году

Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый прогнозирует досрочные выборы в Молдавии в следующем году. Ожидание связано с назначением Василия Тофана новым премьером, которому предстоит реализовать непопулярные реформы после отставки Александра Мунтяну.

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