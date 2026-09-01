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Татар-информ

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Бангкокский Гран-при: Дзепка метит в фавориты, Костылева – за бортом

Бангкокский Гран-при: Дзепка метит в фавориты, Костылева – за бортом

Костылева — вне игры на третьем этапе Гран-при в Тайланде. Травма, скандал с Плющенко и потерянный финал Гран-при.

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