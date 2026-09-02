Более 50 тысяч заявлений на 6 тысяч бюджетных мест: итоги приёмной кампании в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подвёл итоги приёмной кампании в учебных заведениях региона. По его словам, в этом году к обучению за счёт федерального и регионального бюджетов приступили более 6 тысяч первокурсников вузов и около 9 тысяч — учреждений среднего профессионального образования.
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