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Крымская газета

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Более 50 тысяч заявлений на 6 тысяч бюджетных мест: итоги приёмной кампании в Крыму

Более 50 тысяч заявлений на 6 тысяч бюджетных мест: итоги приёмной кампании в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подвёл итоги приёмной кампании в учебных заведениях региона.  По его словам, в этом году к обучению за счёт федерального и регионального бюджетов приступили более 6 тысяч первокурсников вузов и около 9 тысяч — учреждений среднего профессионального образования.

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