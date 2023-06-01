В Шебекино подсчитали ущерб от обстрелов ВСУ за день

В среду, 31 мая, в Шебекино Белгородской области произошли массовые обстрелы со стороны ВСУ. По данным местных властей, за один день обстрелов повреждены или уничтожены 72 автомобиля, 37 многоквартирных домов, 471 квартира и 29 частных домов.