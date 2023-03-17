Полезен ли домашний квас для здоровья

Квас издавна пользуется большим уважением, и не только в России. Доподлинно известно, что, например, древние египтяне с удовольствием употребляли аналогичный напиток, однако именно в России культура приготовления и питья кваса достигла своего расцвета, став одной из визитных карточек страны еще со времен Древней Руси.