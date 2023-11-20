БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    расстрелять тварей и сжечь барПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...
  • Михаил Васильев
    А ты сама почему туда не идёшь работать?Мигранты в приори...
  • Зоя Копань
    Ещё два таких Чубайса, Ходорковского Березовского и т д в нашей стране и они с ходу поправят экономику Израиля!Процветание Израи...

Смогут ли «друзья Путина» взять рейхстаг и «задавить Киев» в 2024 году?

Смогут ли «друзья Путина» взять рейхстаг и «задавить Киев» в 2024 году?

На Украине ждут катастрофы в связи с появлением новой партии в Германии Андрей Захарченко На фото: немецкий политик Сара Вагенкнехт (Фото: Zuma Exclusive/TASS) Материал комментируют: Николай Топорнин Тимофей Борисов Украинские СМИ по очереди начинают бить во все колокола и чуть ли не призывают сторонников киевского режима накрываться белой простыней и медленно ползти на кладбище.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аким Воземчук
Пока Путин при власти нам реально трудно угрожать,может и сдачи отвесить немеряно Но кто будет после? В окружении нет ни одного на кого можно возложить  груз ответственности перед народом России ,за государство.Все подступы заняты совершенно невнятными политиками и людьми с далеко идущими планами.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх