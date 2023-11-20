На Украине ждут катастрофы в связи с появлением новой партии в Германии Андрей Захарченко На фото: немецкий политик Сара Вагенкнехт (Фото: Zuma Exclusive/TASS) Материал комментируют: Николай Топорнин Тимофей Борисов Украинские СМИ по очереди начинают бить во все колокола и чуть ли не призывают сторонников киевского режима накрываться белой простыней и медленно ползти на кладбище.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии