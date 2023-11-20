Смогут ли «друзья Путина» взять рейхстаг и «задавить Киев» в 2024 году?

Аким Воземчук

Пока Путин при власти нам реально трудно угрожать,может и сдачи отвесить немеряно Но кто будет после? В окружении нет ни одного на кого можно возложить груз ответственности перед народом России ,за государство.Все подступы заняты совершенно невнятными политиками и людьми с далеко идущими планами.