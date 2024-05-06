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Миссии ЕС в Красном море не хватает военных кораблей для защиты

Миссии ЕС в Красном море не хватает военных кораблей для защиты

Военно-морская операция Aspides в Красном море может столкнуться с трудностями. Командующий миссией контр-адмирал Василиос Грипарис считает, что операции стало не хватать военных кораблей для защиты коммерческих судов.

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