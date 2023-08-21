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Котов на старте турнира в Уинстон-Сэйлеме проиграл 275-й ракетке мира

Котов на старте турнира в Уинстон-Сэйлеме проиграл 275-й ракетке мира

Павел Котов зачехлил ракетку на турнире в Уинстон-Сэйлеме. В Уинстон-Сэйлеме завершился матч 1/32 финала хардового турнира категории ATP-500 в мужском одиночном разряде, в котором Павел Котов встречался с 275-й ракеткой мира Митчеллом Крюгером.

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