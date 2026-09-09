В деревне Полково открыли библиотеку

Сегодня, 9 сентября, в деревне Полково Рязанского округа торжественно открыли новую библиотеку. Красную ленточку перерезали глава округа Дмитрий Хотенцеви депутат Госдумы РФ Андрей Красов.
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