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Ожидаются переговоры: в Сан-Франциско прилетел Си Цзиньпин

Ожидаются переговоры: в Сан-Франциско прилетел Си Цзиньпин

Перекрытые дороги, красные флаги и полная безопасность. Так сегодня выглядит Сан-Франциско, в который прилетел Си Цзиньпин для участия в саммите АТЭС и переговоров с президентом Джо Байденом — это основной пункт программы визита китайского лидера.

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