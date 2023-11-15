Ожидаются переговоры: в Сан-Франциско прилетел Си Цзиньпин

Перекрытые дороги, красные флаги и полная безопасность. Так сегодня выглядит Сан-Франциско, в который прилетел Си Цзиньпин для участия в саммите АТЭС и переговоров с президентом Джо Байденом — это основной пункт программы визита китайского лидера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии