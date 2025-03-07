Тревога в Украине: Более 200 ударных БПЛА «Герань» атакуют страну Ирэн ОрлонскаяРоссийские войска провели масштабную атаку на военную инфраструктуру Украины, применив более 200 ударных беспилотников-камикадзе, известных под названием «Герань».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии