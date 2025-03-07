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Тревога в Украине: Более 200 ударных БПЛА «Герань» атакуют страну

Тревога в Украине: Более 200 ударных БПЛА «Герань» атакуют страну

Тревога в Украине: Более 200 ударных БПЛА «Герань» атакуют страну Ирэн ОрлонскаяРоссийские войска провели масштабную атаку на военную инфраструктуру Украины, применив более 200 ударных беспилотников-камикадзе, известных под названием «Герань».

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