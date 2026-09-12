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Минздрав уточнил возраст четырех детей, погибших в ДТП на М-8

Минздрав уточнил возраст четырех детей, погибших в ДТП на М-8

Погибшим несовершеннолетним было 6, 11, 15 и 16 лет. 12 сентября в регионе объявлен день траура.Министерство здравоохранения Архангельской области уточнило данные о погибших в крупном ДТП на трассе М-8 «Холмогоры».

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