Чуть не развелись: всплыли подробности скандала Алентовой и Меньшова

Друг семьи рассказал о конфликте звездных супругов. Вера Алентова и Владимир Меньшов Legion MediaВладимир Меньшов скончался в 2021 году, однако его пару с Верой Алентовой до сих пор считают образцовой в отечественном кинематографе.
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