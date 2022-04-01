Третьяк о тренировках с Гретцки: «Учил его вприсядку танцевать. Я и 5 минут мог выдержать, а он – секунды какие-то!»

Владислав Третьяк рассказал о том, что учил Уэйна Гретцки танцевать вприсядку. – Был в отряде космонавтов Валерий Быковский, человек скромного телосложения, но с фантастической особенностью организма: на него вообще не действовала невесомость.
Владислав Третьяк рассказал о том, что учил Уэйна Гретцки танцевать вприсядку. – Был в отряде космонавтов Валерий Быковский, человек скромного телосложения, но с фантастической особенностью организма: на него вообще не действовала невесомость.
Свежие комментарии