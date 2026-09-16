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Рютте призвал НАТО не рассчитывать на США как на главного и щедрого защитника

Рютте призвал НАТО не рассчитывать на США как на главного и щедрого защитника

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзникам больше не стоит рассчитывать на Соединённые Штаты как на страну, которая будет обеспечивать основную часть военной мощи альянса и оплачивать большую часть расходов.

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