12 ошибок в словах, за которые культурному человеку должно быть стыдно

Вадим Диканский

"После чего-либо"? Значит "по приезда"??? Предло́жный паде́ж — падеж в русском и ряде других славянских языков, отвечает на вопросы: «О ком? О чём? В ком? В чём? На ком? На чём? При ком? При чём?». По происхождению русский предложный падеж восходит к индоевропейскому местному падежу (локативу) и сохраняет его значение с предлогами «в», «на», «при». В древнерусском языке этот падеж мог употребляться без предлога: Киев «в Киеве», что демонстрирует его исконное значение как местного падежа; предлог об первоначально значил «вокруг». Обратите внимание: "ПО ПРИСХОЖДЕНИЮ!". А не "по происхождения"! Значит и "По приезду"! Вы разберитесь, филологи, кто вы по происхождению!!!