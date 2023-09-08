Смейся до слёз

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12 ошибок в словах, за которые культурному человеку должно быть стыдно

12 ошибок в словах, за которые культурному человеку должно быть стыдно

Филологи знают, что чтобы не разочароваться в человеке, нужно постараться не общаться с ним в письменном виде.

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Комментарии
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Вадим Диканский
&quot;После чего-либо&quot;? Значит &quot;по приезда&quot;??? Предло́жный паде́ж — падеж в русском и ряде других славянских языков, отвечает на вопросы: «О ком? О чём? В ком? В чём? На ком? На чём? При ком? При чём?». По происхождению русский предложный падеж восходит к индоевропейскому местному падежу (локативу) и сохраняет его значение с предлогами «в», «на», «при». В древнерусском языке этот падеж мог употребляться без предлога: Киев «в Киеве», что демонстрирует его исконное значение как местного падежа; предлог об первоначально значил «вокруг». Обратите внимание: &quot;ПО ПРИСХОЖДЕНИЮ!&quot;. А не &quot;по происхождения&quot;! Значит и &quot;По приезду&quot;! Вы разберитесь, филологи, кто вы по происхождению!!!
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