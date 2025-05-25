Барко хочет перейти из «Спартака» во «Фламенго», но бразильский клуб не готов платить 16 млн евро («Чемпионат»)

По данным «Чемпионата», сам игрок хочет перейти в бразильский клуб. Однако бразильский клуб пока не вел переговоры со «Спартаком», поскольку руководство сомневается, что сможет заплатить за полузащитника требуемую сумму в 16 млн евро.