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Не нужно нам, как в Китае или про социальные индексы

Не нужно нам, как в Китае или про социальные индексы

Кухонные посиделки2 Размышляя о путях развития России очень часто приводят в пример Китай.

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Регина Станиславовна
Нам надо о себе думать, как у нас наладить жизнь, а не переживать за Китай. У каждого вой путь развития.
Наталья
Всё познаётся в сравнении...
Sasha Sokolov
там 3 млрд народу? или еще нет?....Прокормить то всех получается? или вы только про Пекин,как Москву читаете...так столицах все отлично а что за пределами,никто не знает
Михаил Воробьев
Автор статьи решил критиковать внутреннюю жизнь Китая. Статья опубликована так, что первое придет в голову, лишь бы выставить себя "знатоком". Китай есть государство, которое старается и делает улучшить жизнь народа. Они не допускают Навальных и прочих, способных высказываниям против государства где живет.
Strannik Weid
Китаец за 10 юаней заработка едет через весь город. Наш за десятку штук жопу от дивана не оторвёт. Вот и все сравнение. Там государство сказало надо, все ответили есть и работают.
Алексей Алексеев
Китай, просто очень далеко ушел от нас в плане внедрения в жизнь IT технологий. Когда мы дойдем до их уровня, я думаю контроль у нас будет еще похлеще.
Strannik Weid
Большинство кивающих на Китай там не были, а если были то максимум на шанхайском рынке или где-нибудь на курорте
Василий Лыгин
Мы безнадежно отстали даже от Китая!
Юрий Семенов
Весь Мир наблюдает, как "деградирует" Китай при их, столь ужасных, законах, по словам автора, не позволяющих выдавать ничего нового и гибко отвечать на запросы времени...
Серж Прологов
Не понимаю, а кто, вообще, сказал что Китай - образец для подражания? ИМХО следует понимать в чем корень стенаний об "ух ты как в Китае!": стандартное быдляковое упование, что, вот, щас, придет добрый дядюшка и сделает мне, без отрыва (моей) жопы от дивана, шчястя по всем статьям и направлениям".
Александр Иголкин
Раньше говорили "А вот в Америке (Германии, Италии, Франции). А теперь "А вот в Китае..."

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