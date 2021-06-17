Не нужно нам, как в Китае или про социальные индексы

Темы дняОбществоНе нужно нам, как в Китае или про социальные индексы Кухонные посиделки2 Размышляя о путях развития России очень часто приводят в пример Китай.Вернуться к статье117НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРегина СтаниславовнаНам надо о себе думать, как у нас наладить жизнь, а не переживать за Китай. У каждого вой путь развития.ННатальяВсё познаётся в сравнении...SSSasha Sokolovтам 3 млрд народу? или еще нет?....Прокормить то всех получается? или вы только про Пекин,как Москву читаете...так столицах все отлично а что за пределами,никто не знаетМихаил ВоробьевАвтор статьи решил критиковать внутреннюю жизнь Китая. Статья опубликована так, что первое придет в голову, лишь бы выставить себя "знатоком". Китай есть государство, которое старается и делает улучшить жизнь народа. Они не допускают Навальных и прочих, способных высказываниям против государства где живет.Strannik WeidКитаец за 10 юаней заработка едет через весь город. Наш за десятку штук жопу от дивана не оторвёт. Вот и все сравнение. Там государство сказало надо, все ответили есть и работают.Алексей АлексеевКитай, просто очень далеко ушел от нас в плане внедрения в жизнь IT технологий. Когда мы дойдем до их уровня, я думаю контроль у нас будет еще похлеще.Strannik WeidБольшинство кивающих на Китай там не были, а если были то максимум на шанхайском рынке или где-нибудь на курортеВасилий ЛыгинМы безнадежно отстали даже от Китая!Юрий СеменовВесь Мир наблюдает, как "деградирует" Китай при их, столь ужасных, законах, по словам автора, не позволяющих выдавать ничего нового и гибко отвечать на запросы времени...Серж ПрологовНе понимаю, а кто, вообще, сказал что Китай - образец для подражания? ИМХО следует понимать в чем корень стенаний об "ух ты как в Китае!": стандартное быдляковое упование, что, вот, щас, придет добрый дядюшка и сделает мне, без отрыва (моей) жопы от дивана, шчястя по всем статьям и направлениям".Александр ИголкинРаньше говорили "А вот в Америке (Германии, Италии, Франции). А теперь "А вот в Китае..."Комментировать
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