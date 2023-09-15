Немцы готовятся к «атаке» украинских беженцев После недавнего заявления Зеленского о серьёзных проблемах с украинскими беженцами, в случае сокращения помощи, европейское сообщество оказалось в замешательстве.
Ну чо Еуропа, доигралась?
Комментарии
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Наталья Волкова
Хохлы еще себя во всей красе не показали, но уже есть результаты от их беженства, от души гадят новые цеевропейцы европейцам старым. А что их жалеть- сами подписались, сами их содержат, вот и сами пусть дальше хавают. Нам их проблемы не нужны, своих хватает , « иностранных» специалистов из средней Азии никак обуздать не можем
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2 час.
С С
Вот это, что вылезло из земли, всегда торчало на окраине. То больше, то меньше. Но всегда. И майдан здесь ни при чем.
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2 час.
Владислав Владислав
Зеля - сволочь...
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1 час.
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