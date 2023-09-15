Ну чо Еуропа, доигралась?

Наталья Волкова

Хохлы еще себя во всей красе не показали, но уже есть результаты от их беженства, от души гадят новые цеевропейцы европейцам старым. А что их жалеть- сами подписались, сами их содержат, вот и сами пусть дальше хавают. Нам их проблемы не нужны, своих хватает , « иностранных» специалистов из средней Азии никак обуздать не можем