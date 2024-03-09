Гастроэнтеролог Барегамян: из сладостей выбирайте пастилу и зефир

Потребление сахара следует сократить до минимума, а при желании съесть что-то сладкое предпочтение стоит отдать полезным продуктам: фруктам, мёду, урбечу, горькому шоколаду, сухофруктам, зефиру или пастиле, сообщила гастроэнтеролог Парандзем Барегамян.
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