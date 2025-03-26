Жёсткое регулирование цен: позиция СРЗП Премьер-министр Михаил Мишустин призвал усилить взаимодействие государства с рынком для сдерживания роста цен… Цены под контролем, демография — в рост: как в Госдуме предлагают ответить на вызовы времени .
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