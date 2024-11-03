Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил свою старшую дочь Айшат медалью "Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова" за укрепление отношений между Чечней и Донецкой Народной Республикой (ДНР).
Глава Чечни наградил свою дочь медалью "В память об Ахмате-Хаджи Кадырове"
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ка-дырка переходит все границы приличия
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1 д.
Владимир Алтайцев
Айшат получила награду за свои заслуги, связанные с укреплением культурных и дружеских отношений между двумя странами," Это уже за гранью разума. Какие две страны, автор безумный? Разве Чечня и ДНР страны? Они области России. Области РФ, а не страны.
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1 д.
Ли
Людмила ивановна
Для Кадырова самым важным государственным делом стало распределение наград и должностей между членами своего клана.
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13 час.
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