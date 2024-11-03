Глава Чечни наградил свою дочь медалью "В память об Ахмате-Хаджи Кадырове"

Владимир Алтайцев

Айшат получила награду за свои заслуги, связанные с укреплением культурных и дружеских отношений между двумя странами," Это уже за гранью разума. Какие две страны, автор безумный? Разве Чечня и ДНР страны? Они области России. Области РФ, а не страны.