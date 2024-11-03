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Глава Чечни наградил свою дочь медалью "В память об Ахмате-Хаджи Кадырове"

Глава Чечни наградил свою дочь медалью "В память об Ахмате-Хаджи Кадырове"

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил свою старшую дочь Айшат медалью "Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова" за укрепление отношений между Чечней и Донецкой Народной Республикой (ДНР).

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ка-дырка  переходит все  границы приличия
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1 д.
Владимир Алтайцев
Айшат получила награду за свои заслуги, связанные с укреплением культурных и дружеских отношений между двумя странами,&quot;  Это уже  за  гранью разума. Какие две страны, автор  безумный? Разве  Чечня  и  ДНР  страны? Они области России. Области РФ, а  не  страны.
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1 д.
Ли
Людмила ивановна
Для Кадырова самым важным государственным делом стало распределение наград и должностей между членами своего клана.
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13 час.

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