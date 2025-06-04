В Братске прошла акция «Сирень Победы»

В МБОУ СОШ №42 Братска дан старт акции «Сирень Победы» в честь 80-летия Великой Победы. Директор школы Алексей Борисов, инициировал мероприятие, которое поддержали педагоги, школьники и совет ветеранов комсомола во главе с Людмилой Циколиной, предоставившей саженцы.
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