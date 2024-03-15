Нового убийцу-уродца в юбке из Dead by Daylight, озвучил трансгендерный актер Накан...

Нового убийцу-уродца в юбке из Dead by Daylight, озвучил трансгендерный актерНакануне произешел забавный случай: разработчики Behaviour Interactive, в своем кооперативном хорроре Dead by Daylight, представили нового убийцу, который выглядит как уродец в юбке.
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