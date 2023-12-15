Мужчина из Киева позвонил на «Прямую линию», чтобы спросить, когда закончатся ракеты. Экономика и мы Традиционная прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным проходит 14 декабря.
В. Путин: "от первого лица" (наш анализ)
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Андрей Stan
Ты в самом деле такой или притворяешься?!... )))) Баран, одним словом... )))
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1 час.
Sergiy Che
Нет - про это "знает" только диванный сочинялка тупорылой клеветы Олежка Тимофеев (такие пизделки всегда опупеть какие "смелые" - любого врага шапками закидают в три секунды... не слезая с продавленного дивана на котором они и становятся "великими стратегами" прочитав какой-нить муйни на очередном жёлто-бульварном сайте...))
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1 час.
alik3456 Джексон
Сама ты Жена соседа Дурочка-Снегурочка...
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14 мин.
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