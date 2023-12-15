В. Путин: "от первого лица" (наш анализ)

Ты в самом деле такой или притворяешься?!... )))) Баран, одним словом... )))

Sergiy Che

Нет - про это "знает" только диванный сочинялка тупорылой клеветы Олежка Тимофеев (такие пизделки всегда опупеть какие "смелые" - любого врага шапками закидают в три секунды... не слезая с продавленного дивана на котором они и становятся "великими стратегами" прочитав какой-нить муйни на очередном жёлто-бульварном сайте...))