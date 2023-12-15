Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    Начинайте войну между собой Север-Юг , как ваши предки... Чтоб скучно не было...Граждан США запуг...
  • валерий двойнишников
    Выдавать, как сегодня дотации?...Большевики победили. Национализировали постепенно, с паузой на НЭП все и вся. Индуст...Настоящие ошибки ...
  • НС
    Я потому и бью во все колокола  - пора серией ядерных ударов покончить с дуркаиной. В огне сгорит и иприт и сырьё для...Германия начала п...

В. Путин: "от первого лица" (наш анализ)

В. Путин: "от первого лица" (наш анализ)

Мужчина из Киева позвонил на «Прямую линию», чтобы спросить, когда закончатся ракеты.   Экономика и мы Традиционная прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным проходит 14 декабря.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Stan
Ты в самом деле такой или притворяешься?!... )))) Баран, одним словом... )))
Ответить
1 час.
Sergiy Che
Нет - про это &quot;знает&quot; только диванный сочинялка тупорылой клеветы Олежка Тимофеев (такие пизделки всегда опупеть какие &quot;смелые&quot; - любого врага шапками закидают в три секунды... не слезая с продавленного дивана на котором они и становятся &quot;великими стратегами&quot; прочитав какой-нить муйни на очередном жёлто-бульварном сайте...))
Ответить
1 час.
alik3456 Джексон
Сама ты Жена соседа Дурочка-Снегурочка...
Ответить
14 мин.

Картина дня

наверх