Генсек НАТО посетит Армению, Азербайджан и Грузию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг с 17 по 19 марта посетит Армению, Азербайджан и Грузию. Как следует из пресс-релиза организации, в воскресенье, 17 марта, Столтенберг в Баку встретится с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, 18 марта - с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром обороны Закиром Гасановым.