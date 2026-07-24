Тяжело слушать без слез: В Казани почтили память жертв войны на Донбассе

Сегодня в парке Победы активисты Татарстанского отделения «Молодая Гвардия Единой России» совместно с комитетом по делам детей и молодежи города Казани возложили цветы к мемориалу и почтили память детей – жертв войны на Донбассе.
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