НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

Тяжело слушать без слез: В Казани почтили память жертв войны на Донбассе

Тяжело слушать без слез: В Казани почтили память жертв войны на Донбассе

Сегодня в парке Победы активисты Татарстанского отделения «Молодая Гвардия Единой России» совместно с комитетом по делам детей и молодежи города Казани возложили цветы к мемориалу и почтили память детей – жертв войны на Донбассе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии