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Военкор Поддубный предложил называть новые корабли ВМФ именами героев СВО

Военкор Поддубный предложил называть новые корабли ВМФ именами героев СВО

КАЛИНИНГРАД, 25 июля, ФедералПресс. Военный корреспондент, Герой России и член генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Поддубный предложил присваивать новым кораблям Военно-морского флота России имена участников спецоперации.

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