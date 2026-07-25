Военкор Поддубный предложил называть новые корабли ВМФ именами героев СВО

КАЛИНИНГРАД, 25 июля, ФедералПресс. Военный корреспондент, Герой России и член генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Поддубный предложил присваивать новым кораблям Военно-морского флота России имена участников спецоперации.
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