При разработке новых материалов, из которых изготавливают детали или узлы для устройств, работающих в экстремальных условиях, важно располагать знаниями об их устойчивости к мощным кратковременным нагрузкам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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