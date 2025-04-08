Царьград © Bulkin Sergey news.ru/Globallookpress Анатолий Чубайс стал ответчиком по иску Роснано.
Роль "связника" с элитой: Чубайс знает массу чужих секретов. Со времён уничтожения СССР
Комментарии
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vagas Karlito
Он много знает несомненно! Потому и дали уехать! Он то уехал, а труды его даром не прошли! Если посмотреть на то ,как всё исполняется так может ему и не стоило уезжать!?) Или Мавр сделал своё дело и ножками закидал?!)
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6 час.
Людмила Лиханова
У такого деятеля секреты не просто лежат , а разбросаны и спрятаны так, что если он внезапно погибнет или еще что-то то тогда всплывут на весь мир то, чего больше всего боятся ВСЕ, кто был связан с этим сатаной. А это - почти крах мира т.к. компромат далеко не только на российских подельников этой мрази, но и на забугорных. Ведь они ВСЕ повязаны одной веревкой и он потянет их на дно. Уверена, что компромата хватит на десятки тысяч томов уголовного дела. Поэтому он еще жив, хоть и говорят, что у него СПИД.
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6 час.
Александр Батт
Какие там секреты. Россию открыто разваливают с 25 октября 1917 года.
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1 час.
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