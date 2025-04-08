Роль "связника" с элитой: Чубайс знает массу чужих секретов. Со времён уничтожения СССР

Он много знает несомненно! Потому и дали уехать! Он то уехал, а труды его даром не прошли! Если посмотреть на то ,как всё исполняется так может ему и не стоило уезжать!?) Или Мавр сделал своё дело и ножками закидал?!)

Людмила Лиханова

У такого деятеля секреты не просто лежат , а разбросаны и спрятаны так, что если он внезапно погибнет или еще что-то то тогда всплывут на весь мир то, чего больше всего боятся ВСЕ, кто был связан с этим сатаной. А это - почти крах мира т.к. компромат далеко не только на российских подельников этой мрази, но и на забугорных. Ведь они ВСЕ повязаны одной веревкой и он потянет их на дно. Уверена, что компромата хватит на десятки тысяч томов уголовного дела. Поэтому он еще жив, хоть и говорят, что у него СПИД.