Посольство США рекомендовало американцам покинуть ДР Конго из-за боевых действий

Посольство США в Демократической Республике (ДР) Конго рекомендовало американским гражданам незамедлительно найти убежище в связи с нарастающим уровнем насилия и преступности в городах, в частности, в Гоме и столице республики Киншасе, а также как можно скорее покинуть страну, пока доступны коммерческие рейсы.