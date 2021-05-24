Любимый мужчина заставил меня отказаться от счастья материнства

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫДети и семьяЛюбимый мужчина заставил меня отказаться от счастья материнства Когда мама говорит, что он тебя не любит, нужно иногда прислушиваться к её словам. Это я поняла, но очень и очень поздно.Вернуться к статье86НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнна ЭржибоваОни все так говорят,всё равно надо было рожать :( у вас ещё будут всё впередиВладимир EвтушенкоЛюбимый мужчина? Гнать в шею надо было в этот же момент эту мрапзь.Алексей КарповЯ уже несколько раз об этом писал. В нашем законодательстве, все решения о своих репродуктивных функциях женщина принимает сама. Одна. Единолично. То, что эта немать гулянки предпочла материнству - тоже её решение. Не его и не их, а её решение. Сначала поддалась на уговоры и захотела погулять ещё, а потом пыталась свалить вину на этого немужа. Он, конечно, сволочь, но ответственность - на нематери, а не на нём. Правильно он сказал: " Ну, во-первых, не я, а ты." Теперь убийца должна полной мерой испытать расплату за свои решения. Там, в голосовании, неправильно поставлены вопросы. Не мы должны решать за женщину, а сама должна решать. Каждая за себя.Денис ЛЕму после её второго залёта надо было не шутить, а гнать её поганой метлой, он мог бы и на алименты попасть, тогда бы уже она над ним смеялась, это классика жанра. Сама говорила что им вместе хорошо, но она гадости делает, залетает без его разрешения. Одна её фраза говорит об эгоизме — ”Не хочу быть с ним, хочу быть со своими детьми“. А детей она от кого родит?Михаил_Если самА приняла решение о зачатии, нечего на мужа валить вину за его нежелание иметь детей.Михаил_А как насчёт такого опроса: "Надо ли слушаться мужа, если он хочет детей и запрещает аборт?"?АМАлиса МайскаяПро контрацептивы не слышала, автор? Хотела ребенка, а выбирала мужчину? Сплошные противоречия. Хотела, чтобы он хотел детей, а он не хотел - решила "поймать" его на залет и заставить хотеть. Мало того, что дура, так еще и подлая дура.Владимир АлексеевСистема ценностей в голове у женщины, наконец, встала на место. Высокая цена? Но РОДИТЕЛИ, в первую очередь отец - должен был дать ребёнку правильную систему ценностей. Это и его вина тоже.Комментировать
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