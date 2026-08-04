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RT Russia

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Погибли и пострадали мирные жители: за ночь над 19 регионами России сбили 320 украинских БПЛА

Погибли и пострадали мирные жители: за ночь над 19 регионами России сбили 320 украинских БПЛА

В ночь на 4 августа силы ПВО сбили 320 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны. Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Московской области, где пять человек погибли и ещё по меньшей мере десять пострадали.

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