Christie’s представляет сентябрьский аукцион сумок

Christie’s New York представляет свой первый сентябрьский аукцион сумок. Эта онлайн-распродажа, открытая для торгов с 4 по 18 сентября, включает более 100 тщательно отобранных лотов, демонстрирующих редкие и исключительные сумки от культовых брендов, включая Hermès, Chanel, Louis Vuitton и Dior, а также дебютную подборку от Chrome Hearts.