Захарова: деньги ЕС на Украину могли превратить страну в современный «Дубай»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что средства, направленные Западом Киеву, могли бы позволить восстановить Украину до уровня современного европейского «Дубая» в технологическом и инфраструктурном плане.
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