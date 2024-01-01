Реплика В. Богданова Д. Соловью в связи с поздравлением россиян с Новым Годом.

Спасибо за поздравление, но верить ли нам, россиянам, что Путин умер и его труп находится в морозильной камере на Валдае, как вы нас убеждали более двух последних месяцев подряд Понимаю, что вопрос для вас неудоюбный, но злободневный и на него нужно дать честный ответ.