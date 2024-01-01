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Новости от Богданова

2 подписчика

Реплика В. Богданова Д. Соловью в связи с поздравлением россиян с Новым Годом.

 Спасибо за поздравление, но верить ли нам, россиянам, что Путин умер и его труп находится в морозильной камере на Валдае, как вы нас убеждали более двух последних месяцев подряд Понимаю, что вопрос для вас неудоюбный, но злободневный и на него нужно дать честный ответ.

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