Реплика В. Богданова Д. Соловью в связи с поздравлением россиян с Новым Годом.

Спасибо за поздравление, но верить ли нам, россиянам, что Путин умер и его труп находится в морозильной камере на Валдае, как вы нас убеждали более двух последних месяцев подряд Понимаю, что вопрос для вас неудоюбный, но злободневный и на него нужно дать честный ответ.
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