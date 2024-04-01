ESG-повестка и ее региональная конкретика

ESG-индекс — новая система координат, помогающая регионам страны оценить свой прогресс на пути устойчивого развития, обменяться лучшими практиками и решить, куда и как двигаться дальшеПервый день апреля — дата презентации индекса качества городской среды за 2023 год, традиционно рассчитанного Минстроем России и институтом развития «Дом.