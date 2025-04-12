Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Миф о тракторах в РИ и СССР, комбайны в СССР и почему СССР отстал по автоматизации

Миф о тракторах в РИ и СССР, комбайны в СССР и почему СССР отстал по автоматизации

1. Согласно известному мифу, в Российской Империи обрабатывали землю преимущественно деревянной сохой, и только коммунисты смогли обеспечить страну тракторами и ядерной бомбой.

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