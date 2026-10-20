Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил в силе решение об изъятии в пользу государства 0,36 га земли в Тебердинском национальном парке, незаконно оформленной чиновниками Зеленчукского района и главой Архызского сельского поселения с помощью поддельных документов.