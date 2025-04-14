У жилого комплекса «Утиная гора» на Кемеровской появится новая высотка - с подземным паркингом и общественными помещениями.
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У жилого комплекса «Утиная гора» на Кемеровской появится новая высотка - с подземным паркингом и общественными помещениями.