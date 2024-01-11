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Исповедь украинца: было горько и стыдно

Исповедь украинца: было горько и стыдно

Автор: Юлия Вельбой Человек закрыл свой канал, вещает только для узкого круга подписчиков, поэтому может выражаться немного свободнее.

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Комментарии
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М
ММ
Бабам с кастрюлями перестали платить и давать печеньки!
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46 мин.
ЛК
Любовь Кузьмина
Это как то в средние века, вводил король налог и спрашивал своих осведомителей о том, как ведет себя народ после введения очередного налога. Вначале люди плакали и король опять вводил новый налог и до тех пор, пока ему не доложили его осведомители, что народ начал смеяться над новым налогом. Так и на Украине. Все было бы очень смешно и весело, если бы люди не погибали на фронте.На то и выбрали такого, чтобы хохмы его слушать и смеяться. Но что-то пошло не так.
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40 мин.
Нина Семенова
На Украине с 2014 года действует прямое американское управление  ! Украинский народ англосаксам  не нужен, они его используют в своих корыстных целях  !!! Для этого ими и развязана война Украины с Россией  !!! Украинский народ нужен только сам себе и России, так как мы ВСЕ БРАТЬЯ-СЛАВЯНЕ , разделённые врагами  ! Украинцы, проснитесь, если вы не одумаетесь,  не захотите снова жить вместе с русским народом  , вы будете уничтожены в первую очередь американцами  !!! Вас обманули настоящие  оккупанты, захватившие вашу землю , ваши богатства    и сделавшие вас- украинцев своими РАБАМИ  !!!
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1 мин.

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