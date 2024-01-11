Исповедь украинца: было горько и стыдно

ЛК

Любовь Кузьмина

Это как то в средние века, вводил король налог и спрашивал своих осведомителей о том, как ведет себя народ после введения очередного налога. Вначале люди плакали и король опять вводил новый налог и до тех пор, пока ему не доложили его осведомители, что народ начал смеяться над новым налогом. Так и на Украине. Все было бы очень смешно и весело, если бы люди не погибали на фронте.На то и выбрали такого, чтобы хохмы его слушать и смеяться. Но что-то пошло не так.