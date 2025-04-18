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Исписавший Суджу матерными надписями российский рэпер провел урок рисования для детей

Исписавший Суджу матерными надписями российский рэпер провел урок рисования для детей

Исписавший матерными надписями освобожденную от оккупации Вооруженными силами Украины Суджу в Курской области российский рэпер Аким Апачев (настоящая фамилия — Гасанов) провел урок рисования для детей в Мелитополе.

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