Исписавший Суджу матерными надписями российский рэпер провел урок рисования для детей

Исписавший матерными надписями освобожденную от оккупации Вооруженными силами Украины Суджу в Курской области российский рэпер Аким Апачев (настоящая фамилия — Гасанов) провел урок рисования для детей в Мелитополе.
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